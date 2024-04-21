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Дизайнер Лина Бейль заявила об опасности курток из экокожи

Дизайнер Лина Бейль заявила об опасности курток из экокожи

Кожаная куртка — одна из самых универсальных вещей демисезонного гардероба (и не только). Качественная модель из натуральной кожи стоит недешево, но это вполне логично: такая куртка будет служить вам не один сезон, не потеряет актуальности и станет той самой вещью "под все".

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