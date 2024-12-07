Maxsun делает графический процессор с двумя встроенными портами M.2 SSD

Компания Maxsun недавно выпустила две видеокарты Intel Arc B580. Интересно, что другой отчет, опубликованный на VideoCardz, указывает на то, что компания также готовит третий вариант графического процессора Battlemage, который будет использовать неиспользованные полосы PCIe в слоте x16 для обеспечения пропускной способности двух слотов M.