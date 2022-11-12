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Стэмкос после 1:5 в матче с «Вашингтоном»: «В последнее время у «Тампы» проблемы с большинством»

Стивен Стэмкос посетовал на неудачную игру «Тампы» в большинстве.  Сегодня команда уступила «Вашингтону» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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