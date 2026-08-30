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Кэррик про 5:2 с «Ипсвичем»: «Доволен реакцией на пропущенный гол, «МЮ» вернулся в игру, взял ее под контроль и был особенно хорош во 2-м тайме»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед » Майкл Кэррик подвел итоги игры с «Ипсвичем» (5:2) в АПЛ. «Приятно так побеждать.

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