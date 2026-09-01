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Solana зафиксировала рекордные комиссии на фоне ускоренного сокращения инфляции

Solana зафиксировала рекордные комиссии на фоне ускоренного сокращения инфляции

Сеть Solana достигла рекордного уровня комиссий, одновременно с этим валидаторы поддержали ускоренное снижение темпов выпуска новых токенов SOL.

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