Дмитрий Анатольевич, вы бы не только строчили посты из своего кабинета, а занялись бы чем-нибудь полезным. Тем же Яндексом, например, если уж наконец.

Дмитрию Анатольевичу Не самый последний человек в государстве наконец-то задаёт себе и другим простой вопрос о Яндексе, который давно уже обсудили даже бабушки на лавочках.
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