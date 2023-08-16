Медвежий угол

37 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чвсатпкьл
    " - Слушайте, я не узнаю вас в гриме! Кто Вы такой?  Юрий Никулин? Нет! Сергей Бондарчук? Нет! У-у, нет-нет-нет... Бо...«Мы живём в фашис...
  • ММ
    МЕДЛЕННО! Ковровые бомбардировки нужны, тотальные зачистки поля боя. С Советских времен на складах бомбы лежат. Вполн...Левый берег Киева...
  • лина любимцева
    Скорее всего, "свои" в Крыму протащили ее.. Она же студентка и учится в "Днепре" - Днепропетровск по-нормальному.  КТ...Грязно оскорблявш...

Дмитрий Анатольевич, вы бы не только строчили посты из своего кабинета, а занялись бы чем-нибудь полезным. Тем же Яндексом, например, если уж наконец.

Дмитрий Анатольевич, вы бы не только строчили посты из своего кабинета, а занялись бы чем-нибудь полезным. Тем же Яндексом, например, если уж наконец.

Дмитрию Анатольевичу Не самый последний человек в государстве наконец-то задаёт себе и другим простой вопрос о Яндексе, который давно уже обсудили даже бабушки на лавочках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Василий Максин
Дмитрий Анатольвич будучи Президентои и предсовмина,запомниля,что предал Советскую милицию западым полицейским.Сорвал переселение из ветхого жилья.Разрушил сельскую медицину.Не остановил произвол с вырубкой и вывозом древесины.Сидел бы и наводил порядок в своей партии.
Ответить
6 час.
НС
Наталья Середа
Все верно, Василий, а еще неконтролируемый ввоз пальмового масла.В магазине ничего покупать нельзя, все на пальме.А дети покупают на нем выпечку.Откуда столько сердечнососудистых заболеваний.
Ответить
5 час.
Бендер Задунайский
А у меня так получилось в этом приложении по запросу - украинец , киев , огонь , автомат. Получилось , что хохлы в разрушеном Куеве .
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх