ВМ Василий Максин Дмитрий Анатольвич будучи Президентои и предсовмина,запомниля,что предал Советскую милицию западым полицейским.Сорвал переселение из ветхого жилья.Разрушил сельскую медицину.Не остановил произвол с вырубкой и вывозом древесины.Сидел бы и наводил порядок в своей партии.

НС Наталья Середа Все верно, Василий, а еще неконтролируемый ввоз пальмового масла.В магазине ничего покупать нельзя, все на пальме.А дети покупают на нем выпечку.Откуда столько сердечнососудистых заболеваний.