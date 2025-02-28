Хочешь свободы — иди… в Лес: что нужно знать про Эрнста Юнгера

Писатель Александр Чанцев — о том, что значит Уйти в Лес по Юнгеру, как правильно сопротивляться любой идеологии и власти, был ли Юнгер фашистом, чем он похож на Николая Гумилева и чему научил Юрия Мамлеева.
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