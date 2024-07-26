Министр МЧС Крыма рассказал, сколько зарабатывают пожарные

Сколько в среднем зарабатывают пожарные, которые тушат сейчас лесные пожары и что делать очевидцам, заметившим возгорание травы, после звонка в службу МЧС «Крымская газета» выяснила у министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Садаклиева.