Фильм «Сто лет тому вперед» нова возглавил прокат в России

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России. Лента по мотивам повести советского писателя Кира Булычева снова стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 142,2 млн рублей за минувшие выходные.
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