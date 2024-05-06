Фильм «Сто лет тому вперед» нова возглавил прокат в России

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России. Лента по мотивам повести советского писателя Кира Булычева снова стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 142,2 млн рублей за минувшие выходные.