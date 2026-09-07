Оборот организаций УрФО в первом полугодии превысил 21 трлн рублей

Промышленное производство на Урале за полгода снизилось на 1%, при этом оборот организаций вырос на 0,9% до 21,2 трлн рублей.
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