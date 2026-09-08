В Петербурге в день 85-й годовщины начала блокады представили аудиоспектакль «Костер – голос Победы»

Премьера литературно-музыкальной постановки прошла 8 сентября на 24 городских площадках. Проект приурочили к 90-летию детского журнала «Костер».
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