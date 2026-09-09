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Как Лариса Вербицкая пережила увольнение с Первого канала после 27 лет эфира и обрела гармонию

Как Лариса Вербицкая пережила увольнение с Первого канала после 27 лет эфира и обрела гармонию

Почти три десятилетия зрители начинали день с улыбки Ларисы Вербицкой в программе «Доброе утро». Она казалась неотъемлемым символом первого канала страны, пока в 2014 году ее работа в утреннем эфире неожиданно не прекратилась.

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