Хинштейн заявил, что после удара ВСУ по Рыльску без тепла остались 88 домов

В результате удара украинской армии по городу Рыльск без отопления остаются 88 жилых домов. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
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