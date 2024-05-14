Проблема дистанционных краж и мошенничества в Архангельской области остаётся актуальной

Только за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 42 случая дистанционного мошенничества, сообщил начальник регионального УМВД Дмитрий Остапенко на оперативном совещании в правительстве Архангельской области, которое провёл глава региона Александр Цыбульский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)