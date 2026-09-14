С 1 по 3 декабря в Москве пройдет первый глобальный Российский международный кинорынок. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.
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