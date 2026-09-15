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Царьград

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Делягин: Чиновники Банка России занимаются удушением России

Делягин: Чиновники Банка России занимаются удушением России

Дефицит ликвидности банковского сектора достиг 3 трлн рублей, сообщают источники. Глава ЦБ Набиуллина уверяет, что никакого дефицита наличности или кризиса ликвидности банков в России нет.

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