Депутаты предложили продлить госконтракты для наружной рекламы

Группа депутатов из нескольких думских фракций считает необходимым разрешить операторам наружной рекламы и дальше работать по существующим контрактам на конструкции на земельных участках или зданиях, пишут «Ведомости».
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