Диверсиями пытались сорвать выборы на Дальнем Востоке Попытка диверсии едва не сорвала проведение выборов в Госдуму в Дальневосточном.
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Один хрен сорвали бы или не сорвали. В бюллетенях указаны партии и по одному кандидату от каждой. В списках ни одного мало-мальски известной личности, полное убожество. Где выбор.