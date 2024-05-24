Киров өлкәсенең Малмыж районындагы сәяхәттән сезнең игътибарга тагы бер күңелле видеомизгел тәкъдим итәсе килә.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Киров өлкәсенең Малмыж районындагы сәяхәттән сезнең игътибарга тагы бер күңелле видеомизгел тәкъдим итәсе килә.