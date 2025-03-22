Михаил Голиков – о теракте в «Крокусе»: «22 марта стало моим вторым днем рождения»

Дирижер симфонического оркестра рассказал, как живет после теракта С момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел год, а я до сих пор вспоминаю этот страшный день, особенно во время концертов и репетиций, когда смотрю на своих музыкантов.