Михаил Голиков – о теракте в «Крокусе»: «22 марта стало моим вторым днем рождения»

Дирижер симфонического оркестра рассказал, как живет после теракта С момента теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» прошел год, а я до сих пор вспоминаю этот страшный день, особенно во время концертов и репетиций, когда смотрю на своих музыкантов.
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