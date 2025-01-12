Втрое вырос объем импорта российского шоколада в США

США увеличили импорт российского шоколада и конфет. Импорт какаосодержащих продуктов вырос в три раза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вы не знаете русских» — опытный советский генерал шокировал слушателей английского радио заявлением о «последней войне человечества»
- Стало известно, сколько членов «Гражданской инициативы» поддержали Ксению Собчак
- Мария Захарова не поняла претензию президента Литвы, которую якобы не пригласили на инаугурацию Путина
Свежие комментарии