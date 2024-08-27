Генрих I Птицелов – у истоков истории Германии

К началу IX века король франков Карл, еще при жизни прозванный Великим, объединил под своей властью значительную часть Западной и Центральной Европы, пронесшись вихрем завоевательных войн от Эбро до Эльбы.
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