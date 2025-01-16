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В Минобороны раскрыли ответ Украине на атаки вглубь России

Групповой удар ВС России по критическим объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины 15 января стал ответом на атаки Вооруженных сил республики (ВСУ) вглубь России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS и британских Storm Shadow, а также за атаку на компрессорную станцию «Русская» на Кубани.

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