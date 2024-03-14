Оправданный сотрудник таможни из Мангистау не может добиться от государства адекватной суммы морального вреда

За время, что мужчина находился в тюрьме, он лишился квартиры, автомобиля. Их пришлось продать, чтобы нанять адвокатов и дойти до Верховного суда, который в итоге и отменил неправомерные решения мангистауских биев, пишет газета "Время".
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