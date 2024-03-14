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Оправданный сотрудник таможни из Мангистау не может добиться от государства адекватной суммы морального вреда

Оправданный сотрудник таможни из Мангистау не может добиться от государства адекватной суммы морального вреда

За время, что мужчина находился в тюрьме, он лишился квартиры, автомобиля. Их пришлось продать, чтобы нанять адвокатов и дойти до Верховного суда, который в итоге и отменил неправомерные решения мангистауских биев, пишет газета "Время".

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