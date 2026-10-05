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Блокировка одного рецептора снизила воспаление в мозге

Блокировка одного рецептора снизила воспаление в мозге

Исследователи из Бирмингемского университета изучали рецептор P2X7, который участвует в передаче сигналов воспаления.

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