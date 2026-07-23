Новоаннинские пенсионеры участвуют в программе «Активное долголетие» По информации облкомсоцзащиты, «Активное долголетие» включает медицинскую и социальную поддержку, досуговые и развивающие мероприятия.
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Новоаннинские пенсионеры участвуют в программе «Активное долголетие» По информации облкомсоцзащиты, «Активное долголетие» включает медицинскую и социальную поддержку, досуговые и развивающие мероприятия.
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