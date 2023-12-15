В Братске на водных объектах в зимний период 2023-2024 года не было несчастных случаев

Безопасность жителей города на водных объектах и другие вопросы обсуждались на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провёл мэр Братска Сергей Серебренников.
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