«Это Меган во всем виновата!» Стало известно, из-за чего принц Гарри лишился своего любимого проекта

Доктор Чандаука разоблачила интригу, затеянную принцем Гарри. Меган Маркл LEGION-MEDIAНовость о том, что принц Гарри добровольно покинул на минувшей неделе основанную им же благотворительную организацию Sentebale, поразила многих.
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