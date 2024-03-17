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В Хабаровске ищут пропавшего пенсионера Юрия Чирича

В Хабаровске ищут пропавшего пенсионера Юрия Чирича

В Хабаровск волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям опубликовали информацию об ориентировке на 68-летнего Юрия Ивановича Чирича, который пропал 15 марта в районе второй краевой больницы.

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