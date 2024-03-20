Вэсэушник сдался в плен и три дня выхаживал русского

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ НЕ ДОПОЛЗ ДО ОКОПА 50 МЕТРОВ: КАК РУССКИЕ И УКРАИНСКИЕ СОЛДАТЫ СПАСАЮТ ДРУГ ДРУГА Во время боевых действий жизнь концентрируется, становится простой и прозрачной, без экивоков и лишних политесов.