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Царьград

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Кейт Уинслет рассказала, на чём спасалась Роуз в "Титанике": Это была не дверь

Кейт Уинслет рассказала, на чём спасалась Роуз в "Титанике": Это была не дверь

Кейт Уинслет рассказала о сцене с дверью в культовом фильмеНесмотря на то, что с выхода фильма "Титаник" прошло уже порядка 27 лет, зрителям о нём по-прежнему не всё известно.

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