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НХЛ. «Бостон» примет «Филадельфию», «Сан-Хосе» против «Эдмонтона», «Миннесота» в гостях у «Флориды», «Айлендерс» сыграют с «Тампой»

« Бостон » примет «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ, « Сан-Хосе » встретится с « Эдмонтоном », « Миннесота » в гостях у «Флориды», «Айлендерс» сыграют с « Тампой ».

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