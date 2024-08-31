Чемпионат России. «Химки» примут ЦСКА, «Зенит» в гостях у «Пари НН», «Спартак» против «Рубина»

Также в субботу «Зенит» сыграет с «Пари НН» на выезде, «Спартак» будет противостоять «Рубину». В воскресенье состоится матч «Локомотив» – «Краснодар».
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