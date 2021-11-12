smi.today

1 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    А вот картинка с экрана польского ТВ...Украинский генера...
  • Серж Южанин
    Неужели "енерал" соображать стал?..Украинский генера...
  • Виталий
    Это только начало...На Украине из-за ...

Следком Белоруссии займётся «оптимизацией» и «экстремизмом»

Следком Белоруссии займётся «оптимизацией» и «экстремизмом»

Председатель белорусского следственного комитета Дмитрий Гора после состоявшегося 123 ноября обсуждения с Александром Лукашенко доклада о работе ведомства заявил, что на встрече обсуждалась также оптимизация организационно-штатной структуры СК.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх