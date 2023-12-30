Антонов: реакция США на удары по Украине говорит об эффективности СВО

Реакция Белого дома на удары Воздушно-космических сил РФ по украинским военным объектам говорит об эффективности специальной военной операции, заявил посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
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