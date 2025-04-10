Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

Возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность, заявил на слушаниях в Палате представителей США глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии