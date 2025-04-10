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Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

Глава Космического командования США обеспокоился размещением ядерного оружия на орбите

Возможность ряда стран разместить ядерное оружие в космосе вызывает обеспокоенность, заявил на слушаниях в Палате представителей США глава Космического командования Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг.

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