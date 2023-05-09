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Андрей
1640 ? ну ты загнул....Откуда взял такие цифры?
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как грузины выбрали редкостную дуру в президенты?недалёкая тётка, как бревно.
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Михаил Беленков
Откуда прибыли иностранные специалисты, не указано. Цензура?
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Театр абсурда
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Наши немцы всегда наши
Вот как без слёз смотреть такое?.
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