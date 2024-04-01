Как приготовить ленивый маковый рулет из тонкого лаваша за 10 минут. Самый простой десерт к чаю.

Выпечка с маком популярна во многих странах мира, но больше всего ее любят в Польше. Про любартовский маковец даже сочинили песню: «Перед маковцем из Любартова пусть склонятся все другие! Этот запах! Этот вкус!».
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