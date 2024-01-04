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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милан» летом может подписать Вандерлана из «Палмейрас». ЦСКА интересовался защитником

«Милан» летом может подписать Вандерлана из «Палмейрас». ЦСКА интересовался защитником

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «россонери» рассматривают возможность подписания Вандерлана в летнее трансферное окно.

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