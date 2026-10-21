Месяц прошел с момента открытия благоустроенной территории у 43-й школы в жилом районе Осиновка. Оценить, как прижилась новая общественная зона, сегодня приехал мэр города Братска Александр Дубровин.
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