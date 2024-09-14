«На агрессию НАТО мы не отвечаем именно по этой причине»: Депутат

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказал мнение, что Россия не отвечает на действия НАТО на Украине, поскольку ожидает более серьезных атак с применением западных вооружений.
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