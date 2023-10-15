Бывший премьер-министр Великобритании, большой друг Украины Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой — той самой, которую с остервенением отменяют на Западе В интервью украинскому телеканалу «Рада» Джонсон заявил, что остается русофилом и восхищается русской культурой.
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