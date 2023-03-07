«У них даже больше нет Деррика Роуза». Антуан Уокер считает, что «Никс» не пройдут далеко в плей-офф

Бывшая звезда НБА Антуан Уокер считает, что «Нью-Йорку» не удастся пройти далеко в плей-офф, поскольку в ротации команды больше нет опытного разыгрывающего Деррика Роуза.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- «Не считаю слова Дзюбы о поддержке России мужским поступком. Лучше бы он в футбол хорошо играл или пошел на передовую». Александр Тихонов об интервью форварда
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
Свежие комментарии