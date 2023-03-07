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«У них даже больше нет Деррика Роуза». Антуан Уокер считает, что «Никс» не пройдут далеко в плей-офф

Бывшая звезда НБА Антуан Уокер считает, что «Нью-Йорку» не удастся пройти далеко в плей-офф, поскольку в ротации команды больше нет опытного разыгрывающего Деррика Роуза.

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