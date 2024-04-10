Мать найденных в подвале в Петербурге детей заявила о желании забрать их

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лина любимцева

ТАКИХ "родителей"нужно лишать родительских прав. ЕСЛИ у человека возникли непреодолимые жизненные условия, нужно обратиться в органы опеки и, по договоренности, детей можно на время определить в Детские дома или Дома малютки. При этом родительских прав никого не лишают. Когда все придет в норму, детей можно забрать. А ЧТО ЖЕ ДЕРЖАТЬ ИХ, КАК СКОТИНУ, В ПОДВАЛЕ?!! Где крысы и грязь?!! Даже скот так не содержат!!!! Два, четыре и шесть лет деткам... БЕДНЫЕ ДЕТИ!!!