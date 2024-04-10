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Мать найденных в подвале в Петербурге детей заявила о желании забрать их

Мать найденных в подвале в Петербурге детей заявила о желании забрать их

Мать трех мальчиков-маугли, которые жили с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, заявила о планах вернуть детей.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ТАКИХ &quot;родителей&quot;нужно лишать родительских прав. ЕСЛИ у человека возникли непреодолимые жизненные условия, нужно обратиться в органы опеки и, по договоренности, детей можно на время определить в Детские дома или Дома малютки. При этом родительских прав никого не лишают. Когда все придет в норму, детей можно забрать. А ЧТО ЖЕ ДЕРЖАТЬ ИХ, КАК СКОТИНУ, В ПОДВАЛЕ?!! Где крысы и грязь?!! Даже скот так не содержат!!!! Два, четыре и шесть лет деткам... БЕДНЫЕ ДЕТИ!!!
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