Мать трех мальчиков-маугли, которые жили с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, заявила о планах вернуть детей.
Мать найденных в подвале в Петербурге детей заявила о желании забрать их
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ТАКИХ "родителей"нужно лишать родительских прав. ЕСЛИ у человека возникли непреодолимые жизненные условия, нужно обратиться в органы опеки и, по договоренности, детей можно на время определить в Детские дома или Дома малютки. При этом родительских прав никого не лишают. Когда все придет в норму, детей можно забрать. А ЧТО ЖЕ ДЕРЖАТЬ ИХ, КАК СКОТИНУ, В ПОДВАЛЕ?!! Где крысы и грязь?!! Даже скот так не содержат!!!! Два, четыре и шесть лет деткам... БЕДНЫЕ ДЕТИ!!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии