FP: сделать западные санкции против РФ эффективными сможет только Дания

Грубая сила запретов оказалась бессильна против натиска и упорства России. Теперь на Западе задумались не столько о количестве санкций, сколько их творческом осмыслении и применении нестандартным способом.
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