"Тимуровские" отряды помогают семьям мобилизованных и участников СВО в Уссурийске

В Уссурийске адресную помощь семьям бойцов оказывают 35 "тимуровских" отрядов. Это более 300 школьников — старшеклассников и юнармейцев, которые ежедневно помогают в решении бытовых вопросов родным и близким защитников, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- На Черноморском флоте почтили память моряков, погибших 29 октября 1955 года на линкоре «Новороссийск»
Свежие комментарии