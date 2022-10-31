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"Тимуровские" отряды помогают семьям мобилизованных и участников СВО в Уссурийске

"Тимуровские" отряды помогают семьям мобилизованных и участников СВО в Уссурийске

В Уссурийске адресную помощь семьям бойцов оказывают 35 "тимуровских" отрядов. Это более 300 школьников — старшеклассников и юнармейцев, которые ежедневно помогают в решении бытовых вопросов родным и близким защитников, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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