"Тимуровские" отряды помогают семьям мобилизованных и участников СВО в Уссурийске

В Уссурийске адресную помощь семьям бойцов оказывают 35 "тимуровских" отрядов. Это более 300 школьников — старшеклассников и юнармейцев, которые ежедневно помогают в решении бытовых вопросов родным и близким защитников, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.