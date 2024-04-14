Шуфутинский рассказал, что семья младшего сына не приняла его молодую жену

Шансонье Михаил Шуфутинский живет со Светланой Юразовой, которая моложе его на 30 лет. Этот союз не приняла семья младшего сына исполнителя, особенно его жена Брэнди, рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.