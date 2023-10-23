Штрафы за загрязнение воздуха вырастут в десятки раз

В России штрафы для промышленных предприятий, загрязняющих воздух, значительно увеличатся. В настоящее время они не превышают 250 тысяч рублей, но в скором времени минимальный штраф составит 1 миллион рублей, а максимальный - 5% от годовой выручки, пишут «Известия».