В скором времени часть побережья Ниццы может перейти к России, — историк Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с официальными источниками, Владимир Путин, президент Российской Федерации, недавно выдал директиву о выделении финансовых средств для проведения поисков государственной собственности России, Российской империи и СССР за пределами территории Российской Федерации.