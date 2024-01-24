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В скором времени часть побережья Ниццы может перейти к России, — историк

В скором времени часть побережья Ниццы может перейти к России, — историк

В скором времени часть побережья Ниццы может перейти к России, — историк Ирэн ОрлонскаяВ соответствии с официальными источниками, Владимир Путин, президент Российской Федерации, недавно выдал директиву о выделении финансовых средств для проведения поисков государственной собственности России, Российской империи и СССР за пределами территории Российской Федерации.

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