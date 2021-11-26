В Удмуртии сотрудники полиции и общественники провели со студентами мероприятие по профилактике экстремизма

В рамках Всероссийского профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» в Молодежном центре Удмуртской Республики прошел «круглый стол» по профилактике экстремизма в молодежной среде.
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